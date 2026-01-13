ua en ru
Нет света? Жителей Киевской области будут оповещать о воздушной тревоге по-новому

Вторник 13 января 2026 16:32
Нет света? Жителей Киевской области будут оповещать о воздушной тревоге по-новому Полиция объяснила, как жители Киевской области узнают о воздушной тревоге без света (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей Киевской области предупредили, что в условиях отсутствия электроэнергии сигналы о начале и завершении воздушной тревоги будут дублировать другим способом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook.

Что решили изменить в Киевской области

Украинцам рассказали, что правоохранители Киевской области работают на территории обслуживания в усиленном режиме в связи:

  • с длительными отключениями электроэнергии;
  • с осложнением погодных условий.

"Внимание!" Полицейские Киевщины будут информировать жителей региона о сигнале воздушной тревоги во время отсутствия электроэнергии", - сообщили жителям и гостям региона.

Уточняется, что для своевременного информирования населения работники полиции будут дублировать с помощью громкоговорителя:

  • сигнал "Воздушная тревога";
  • сигнал "Отбой воздушной тревоги".

"Полиция Киевщины призывает не игнорировать сигнал воздушной тревоги и направляться в укрытие после оповещения. Заботимся о вашей безопасности", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

Нет света? Жителей Киевской области будут оповещать о воздушной тревоге по-новомуПубликация полиции (скриншот: facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.

Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Несмотря на это было зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Тем временем в Киеве после очередного ночного обстрела были введены экстренные отключения электроэнергии. Без тепла остались сотни многоэтажных домов.

В связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, на правом берегу столицы временно приостановлено движение наземного электротранспорта.

На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Читайте также, что происходит в Киеве сегодня в целом и работают ли супермаркеты.

Киевская область Национальная полиция Электроэнергия Воздушная тревога Атака дронов Отключения света Ракетная атака
