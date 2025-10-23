Немає світла? У ДТЕК пояснили, які бувають типи відключень і коли діють графіки

Коли у тій чи іншій локації зникає електроенергія (світло), важливо знати, з якої саме причини це сталося - для розуміння ситуації та раціонального планування подальших дій. При цьому графіки відключень - діють не завжди.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
У ДТЕК розповіли, що інформація про причину відключення електроенергії допоможе користувачеві:
Так, інколи світло може зникати через проблеми з обладнанням, яке належить:
"У такому випадку відновлення залежить від власника", - пояснили у ДТЕК.
Інша причина відключення електроенергії - планові роботи.
Українцям нагадали, що планові відключення світла проводяться для:
"Їхнє ключове завдання - запобігти аваріям у майбутньому", - зауважили у ДТЕК і додали, що про такі відключення клієнтів інформують у чат-боті (у Telegram чи Viber).
Електроенергія може зникати також через локальні аварії.
Громадянам пояснили, що при аварійних відключеннях йдеться про пошкодження:
У ДТЕК поділились, що такі ситуації "часто виникають через перенавантаження" (наприклад, коли після відключення всі одночасно вмикають техніку).
"Графіки тут не діють, а попередити клієнтів заздалегідь - неможливо", - наголосили у компанії.
Ще одна ситуація, за якої українці можуть залишатись без світла, - екстрені відключення.
Вони зазвичай відбуваються після ворожих атак чи великих аварій - коли енергосистема втрачає потужність або пошкоджені важливі об'єкти:
"У такі моменти світло вимикається без попередження, графіки не діють. Це - критичний крок, щоб уникнути масштабних відключень", - пояснили у ДТЕК.
Насамкінець коли у системі не вистачає електроенергії для всіх в цілому, застосовують стабілізаційні відключення.
Саме тоді енергетики вимикають і вмикають клієнтів по черзі - відповідно до спеціально складених графіків.
"Розуміємо, як непросто залишатися без світла. Але ви не самі - поруч завжди є ті, хто працює, щоб повернути його якнайшвидше. Дбайте про себе, перевіряйте інформацію з офіційних джерел і не соромтеся звертатися по допомогу", - підсумували у ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Тож раніше ми розповідали, де у ДТЕК радять дивитись актуальні графіки відключень.
Крім того, ми пояснювали, як користуватись інтернетом під час відключень світла.
Читайте також, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії.