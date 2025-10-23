UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Немає світла? У ДТЕК пояснили, які бувають типи відключень і коли діють графіки

Типи відключень електроенергії бувають різні, тож графіки діють не завжди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Коли у тій чи іншій локації зникає електроенергія (світло), важливо знати, з якої саме причини це сталося - для розуміння ситуації та раціонального планування подальших дій. При цьому графіки відключень - діють не завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Які типи відключень бувають і чим відрізняються

У ДТЕК розповіли, що інформація про причину відключення електроенергії допоможе користувачеві:

  • зрозуміти ситуацію;
  • знати, чого чекати далі.

Так, інколи світло може зникати через проблеми з обладнанням, яке належить:

  • забудовнику;
  • об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);
  • іншій приватній компанії.

"У такому випадку відновлення залежить від власника", - пояснили у ДТЕК.

Інша причина відключення електроенергії - планові роботи.

Українцям нагадали, що планові відключення світла проводяться для:

  • огляду мереж;
  • ремонту мереж;
  • модернізації мереж.

"Їхнє ключове завдання - запобігти аваріям у майбутньому", - зауважили у ДТЕК і додали, що про такі відключення клієнтів інформують у чат-боті (у Telegram чи Viber).

Електроенергія може зникати також через локальні аварії.

Громадянам пояснили, що при аварійних відключеннях йдеться про пошкодження:

  • або в конкретному районі;
  • або в будинку.

У ДТЕК поділились, що такі ситуації "часто виникають через перенавантаження" (наприклад, коли після відключення всі одночасно вмикають техніку).

"Графіки тут не діють, а попередити клієнтів заздалегідь - неможливо", - наголосили у компанії.

Ще одна ситуація, за якої українці можуть залишатись без світла, - екстрені відключення.

Вони зазвичай відбуваються після ворожих атак чи великих аварій - коли енергосистема втрачає потужність або пошкоджені важливі об'єкти:

  • електростанції;
  • підстанції;
  • лінії.

"У такі моменти світло вимикається без попередження, графіки не діють. Це - критичний крок, щоб уникнути масштабних відключень", - пояснили у ДТЕК.

Насамкінець коли у системі не вистачає електроенергії для всіх в цілому, застосовують стабілізаційні відключення.

Саме тоді енергетики вимикають і вмикають клієнтів по черзі - відповідно до спеціально складених графіків.

"Розуміємо, як непросто залишатися без світла. Але ви не самі - поруч завжди є ті, хто працює, щоб повернути його якнайшвидше. Дбайте про себе, перевіряйте інформацію з офіційних джерел і не соромтеся звертатися по допомогу", - підсумували у ДТЕК.

Публікація ДТЕК Київські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekkem)

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Тож раніше ми розповідали, де у ДТЕК радять дивитись актуальні графіки відключень.

Крім того, ми пояснювали, як користуватись інтернетом під час відключень світла.

Читайте також, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяАваріяАтака дронівВідключеня світлаЕнергетикиРакетна атака