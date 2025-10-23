Немає світла? У ДТЕК пояснили, які бувають типи відключень і коли діють графіки

Які типи відключень бувають і чим відрізняються

У ДТЕК розповіли, що інформація про причину відключення електроенергії допоможе користувачеві:

зрозуміти ситуацію;

знати, чого чекати далі.

Так, інколи світло може зникати через проблеми з обладнанням, яке належить:

забудовнику;

об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

іншій приватній компанії.

"У такому випадку відновлення залежить від власника", - пояснили у ДТЕК.

Інша причина відключення електроенергії - планові роботи.

Українцям нагадали, що планові відключення світла проводяться для:

огляду мереж;

ремонту мереж;

модернізації мереж.

"Їхнє ключове завдання - запобігти аваріям у майбутньому", - зауважили у ДТЕК і додали, що про такі відключення клієнтів інформують у чат-боті (у Telegram чи Viber).

Електроенергія може зникати також через локальні аварії.

Громадянам пояснили, що при аварійних відключеннях йдеться про пошкодження:

або в конкретному районі;

або в будинку.

У ДТЕК поділились, що такі ситуації "часто виникають через перенавантаження" (наприклад, коли після відключення всі одночасно вмикають техніку).

"Графіки тут не діють, а попередити клієнтів заздалегідь - неможливо", - наголосили у компанії.

Ще одна ситуація, за якої українці можуть залишатись без світла, - екстрені відключення.

Вони зазвичай відбуваються після ворожих атак чи великих аварій - коли енергосистема втрачає потужність або пошкоджені важливі об'єкти:

електростанції;

підстанції;

лінії.

"У такі моменти світло вимикається без попередження, графіки не діють. Це - критичний крок, щоб уникнути масштабних відключень", - пояснили у ДТЕК.

Насамкінець коли у системі не вистачає електроенергії для всіх в цілому, застосовують стабілізаційні відключення.

Саме тоді енергетики вимикають і вмикають клієнтів по черзі - відповідно до спеціально складених графіків.

"Розуміємо, як непросто залишатися без світла. Але ви не самі - поруч завжди є ті, хто працює, щоб повернути його якнайшвидше. Дбайте про себе, перевіряйте інформацію з офіційних джерел і не соромтеся звертатися по допомогу", - підсумували у ДТЕК.

Публікація ДТЕК Київські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekkem)