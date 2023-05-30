Немає сумнівів, що Україна виграє цю війну, - американський генерал

Дії ЗСУ спрямовані на те, щоби ефективно вбивати ворогів. Україна безперечно переможе у війні з Росією.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії.
"Немає сумнівів у тому, що збройні сили та спецслужби України виграють цю війну. Скільки часу це займе? Ми не знаємо, але вони безперечно на правильному шляху", - сказав він.
При цьому він зазначив, що як партнер Збройних сил України може "пишатися ефективністю, самовідданістю та доблестю ЗСУ".
Відповідаючи на запитання про очікуваний контрнаступ ЗСУ, генерал заявив: "Я думаю, час покаже, і ми побачимо колосальний успіх. Тому що пам'ятаєте, військові діють способами, які не розраховані на те, щоб справити враження на пресу. Вони розраховані на те, щоб вбивати ворогів і перемагати у війні".
Нагадаємо, російська армія вторглася до України 24 лютого 2022 року. За даними Генштабу ЗСУ, втрати Москви за цей час перевищили 200 тисяч. Як заявив президент США Джо Байден, лише під Бахмутом росіяни втратили понад 100 тисяч убитими та пораненими.
За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.
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