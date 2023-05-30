Немає сумнівів, що Україна виграє цю війну, - американський генерал

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії.

"Немає сумнівів у тому, що збройні сили та спецслужби України виграють цю війну. Скільки часу це займе? Ми не знаємо, але вони безперечно на правильному шляху", - сказав він.

При цьому він зазначив, що як партнер Збройних сил України може "пишатися ефективністю, самовідданістю та доблестю ЗСУ".

Відповідаючи на запитання про очікуваний контрнаступ ЗСУ, генерал заявив: "Я думаю, час покаже, і ми побачимо колосальний успіх. Тому що пам'ятаєте, військові діють способами, які не розраховані на те, щоб справити враження на пресу. Вони розраховані на те, щоб вбивати ворогів і перемагати у війні".