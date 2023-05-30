Нет сомнений, что Украина выиграет эту войну, - американский генерал

Действия ВСУ направлены на то, чтобы эффективно убивать врагов. Украина несомненно победит в войне с Россией.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, до лета прошлого года командовавший Национальной гвардией Калифорнии.

"Нет сомнений в том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины выиграют эту войну. Сколько времени это займет? Мы не знаем, но они определенно на правильном пути", - сказал он.

При этом он отметил, что как партнер Вооруженных сил Украины может "гордиться эффективностью, самоотверженностью и доблестью ВСУ".

Отвечая на вопрос об ожидаемом контрнаступлении ВСУ, генерал заявил: "Я думаю, время покажет, и мы увидим колоссальный успех. Потому что помните, военные действуют способами, которые не рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне".