Немає підтверджень, що Соледар міг дістатися росіянам, - Остін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час пресконференції у Вашингтоні.

"Дозвольте мені почати із запитання про Соледар і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації", - зазначив посадовець.

Остін вказав, що у місті йдуть "дуже динамічні" бої, а контроль над районами переходить від одних до інших в умовах жорсткої боротьби.