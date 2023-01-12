Нет подтверждений, что Соледар мог достаться россиянам, - Остин
Соледар Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. В городе продолжаются динамичные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время пресс-конференции в Вашингтоне.
"Позвольте мне начать с вопроса о Соледаре и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить эту информацию", - отметил чиновник.
Остин указал, что в городе идут "очень динамичные" бои, а контроль над районами переходит от одних к другим в условиях жесткой борьбы.
Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.
Позже спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул , что такие заявления не соответствуют действительности.
Также мы писали, что в Минобороны Украины рассказали об актуальной ситуации в Соледаре.
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