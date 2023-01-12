Нет подтверждений, что Соледар мог достаться россиянам, - Остин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время пресс-конференции в Вашингтоне.

"Позвольте мне начать с вопроса о Соледаре и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить эту информацию", - отметил чиновник.

Остин указал, что в городе идут "очень динамичные" бои, а контроль над районами переходит от одних к другим в условиях жесткой борьбы.