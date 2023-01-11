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Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів

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Соледар, Середа 11 січня 2023 09:56
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Марія Кучерявець

Заяви російських окупантів про нібито "взяття" Соледара на Донбасі не відповідають дійсності. Ворог не контролює місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Східного угруповання військ Сергій Череватий "Суспільному".

"Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте", - сказав Череватий.

Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів

Нагадаємо, що окупанти продовжують штурмувати Соледар, а вчора ввечері російські пропагандистські ЗМІ розігнали заяву засновника ПВК "Вагнер" Пригожина про те, що нібито сили РФ "взяли під контроль усю територію Соледара".

При цьому "вагнерівці" навіть опублікували фото, зроблено нібито в соляній шахті Соледара, але в СтратКомі ЗСУ вже спростували це та назвали це ворожою інформаційно-психологічною операцією.

Разом з тим в Американському інституті вивчення війни також ISW розвінчали заяви РФ про "захоплення" Соледара. Там заявили, що станом на 10 січня є лише візуальне підтвердження присутності сил "Вагнера" в центрі Соледара, але реальність контролю над територією незрозуміла через динамічний характер міських боїв.

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Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
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