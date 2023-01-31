"Немає особливої користі". Глава МЗС Литви закликав країни ЄС вислати послів Росії

Державам-членам Європейського Союзу немає сенсу мати послів Росії у своїх країнах.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verslo Zinios .

"У багатьох випадках немає особливого сенсу мати посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачимо, це вже не дипломатична установа, а пропагандистська, яка приховує воєнні злочини і взагалі просуває геноцидний порядок денний", - заявив він.

Міністр зазначив, що нещодавно Литва була єдиною країною, в якій не було російського посла.

"Тепер ми у Балтійській групі", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 23 січня Росія заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин з Естонією та скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

У свою чергу, Естонія оголосила, що висилає посла Росії з країни і чекає аналогічних дій від Москви.

Крім того, Латвія вимагає від посла Росії Михайла Ваніна залишити країну до 24 лютого.

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