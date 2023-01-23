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Латвія вимагає від посла Росії залишити країну до 24 лютого

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Рига, Понеділок 23 січня 2023 19:35
Латвія вимагає від посла Росії залишити країну до 24 лютого Фото: Латвія вимагає від посла Росії залишити країну до 24 лютого (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 23 січня, до МЗС Литви запросили посла Росії Михайла Ваніна. Йому повідомили, що він має залишити країну до 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Латвії.

"Росіянина було поінформовано про рішення Латвії знизити рівень дипломатичних відносин з Росією до рівня повіреного у справах", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що рішення було ухвалене у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року.

"Російський посол має залишити Латвію до 24 лютого 2023 року. Посол Латвійської Республіки залишить Росію до 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин з Естонією та скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

Своєю чергою, Естонія оголосила, що висилає посла Росії з країни і чекає аналогічних дій від Москви.

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