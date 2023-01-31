ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нет особой пользы". Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России

Новина українською →
Рига, Вторник 31 января 2023 20:36
"Нет особой пользы". Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государствам-членам Европейского союза нет смысла иметь послов России в своих странах.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verslo Zinios.

"Во многих случаях нет особого смысла иметь посла, российского посла, в любой европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатическое учреждение, а пропагандистское, которое скрывает военные преступления и вообще продвигает геноцидную повестку дня", - заявил он.

Министр отметил, что не так давно Литва была единственной страной, в которой не было российского посла.

"Теперь мы в Балтийской группе", - сказал Ландсбергис.

Напомним, 23 января Россия заявила, что снижает уровень дипломатических отношений с Эстонией и сокращает количество дипломатов. Представительства обеих стран будут представлены временно поверенными вместо послов.

В свою очередь Эстония объявила, что высылает посла России из страны и ожидает аналогичных действий от Москвы.

Кроме того, Латвия потребовала от посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Посольство РФ Евросоюз
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира