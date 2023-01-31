"Нет особой пользы". Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России

Государствам-членам Европейского союза нет смысла иметь послов России в своих странах.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verslo Zinios .

"Во многих случаях нет особого смысла иметь посла, российского посла, в любой европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатическое учреждение, а пропагандистское, которое скрывает военные преступления и вообще продвигает геноцидную повестку дня", - заявил он.

Министр отметил, что не так давно Литва была единственной страной, в которой не было российского посла.

"Теперь мы в Балтийской группе", - сказал Ландсбергис.

Напомним, 23 января Россия заявила, что снижает уровень дипломатических отношений с Эстонией и сокращает количество дипломатов. Представительства обеих стран будут представлены временно поверенными вместо послов.

В свою очередь Эстония объявила, что высылает посла России из страны и ожидает аналогичных действий от Москвы.

Кроме того, Латвия потребовала от посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля.

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