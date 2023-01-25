Немає ні їжі ні цигарок: дружина окупанта поскаржилась на жахливі умови російських військових (перехоплення)

Дружина російського окупанта у телефонній розмові зним поскаржилась на те, що командування не забезпечує своїх підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Зараз тут у посадці, під чистим небом з того, що спиляли, збили собі будиночок. Не привезли ні цигарок, ні води, ні їжі", - каже вона.

В ході розмови жінка розповіла, що російським солдатам не надали житло і вони вимушені самі його будувати у лісі. Окрім цього їм не постачають продукти харчування, воду та цигарки. Вони сидять голодні.

Нагадаємо, що окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

Російський військовий розповідає знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

Зазначимо, швидше за все, йдеться про удар по мобілізованих росіянах, яких розмістили у приміщенні ПТУ №19. Російська сторона підтвердила загибель кількох десятків військовослужбовців.

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