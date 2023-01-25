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Нет ни еды ни сигарет: жена оккупанта пожаловалась на ужасающие условия российских военных (перехват)

Новина українською →
Украина, Среда 25 января 2023 18:29
Нет ни еды ни сигарет: жена оккупанта пожаловалась на ужасающие условия российских военных (перехват) Фото: жена оккупанта пожаловалась на ужасающие условия российских военных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жена российского оккупанта в телефонном разговоре с ним пожаловалась, что командование не обеспечивает своих подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

В ходе разговора женщина рассказала, что русским солдатам не предоставили жилье, и они вынуждены сами его строить в лесу. Кроме этого, им не поставляют продукты питания, воду и сигареты. Они сидят голодные.

"Сейчас здесь в посадке, под чистым небом спилили, сбили себе домик. Не привезли ни сигарет, ни воды, ни еды", - говорит она.

Напомним, что оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке должно руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.

Российский военный рассказывает знакомому, что ротация его ждет не раньше апреля, а ситуация сейчас не из лучших, ведь у них совсем нет техники и воевать приходится только с помощью минометов и автоматов.

Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, размещенным в помещении ПТУ №19. Российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

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