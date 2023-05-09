Немає інтернету, не працюють магазини та аптеки. Мер Енергодара розповів про російську "евакуацію"

"Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж є певний по продуктах та засобів першої необхідності. АЗС також та банкомати порожні", - сказав він.

Орлов зазначив, що більшість місцевих мешканців, які співпрацювали з росіянами, виїхали з Енергодара заздалегідь. Він додав, що окупаційна влада активно вивозить свою документацію з міста.

"Вивозять всі об’єкти, які вони окупували, в яких вони займалися генерацією якихось папірців, які можуть підтверджувати їхні злочини. Вони їх пакують вже третій день і вивозяться", - зазначив мер міста.

При цьому Орлов не виключає, що такі дії окупантів можуть бути провокацією.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни почали "евакуацію" місцевих з Енергодару.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров зазначав, що загарбники намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних.

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