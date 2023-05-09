RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нет интернета, не работают магазины и аптеки. Мэр Энергодара рассказал о российской "эвакуации"

Иллюстративное фото: мэр Энергодара рассказал о российской "эвакуации" (t.me/u_now)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают "эвакуировать" людей из Энергодара. Они также вывозят документацию и оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрий Орлова в комментарии "Новостям Приазовья".

"Повывозили они оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении ЦНАПа, также где-то неделю назад все вывезли. Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж есть определенный по продуктам и средствам первой необходимости. АЗС также и банкоматы пусты", - сказал он.

Орлов отметил, что большинство местных жителей, которые сотрудничали с россиянами, выехали из Энергодара заранее. Он добавил, что оккупационные власти активно вывозят свою документацию из города.

"Вывозят все объекты, которые они оккупировали, в которых они занимались генерацией каких-то бумажек, которые могут подтверждать их преступления. Они их упаковывают уже третий день и вывозятся", - отметил мэр города.

При этом Орлов не исключает, что подобные действия оккупантов могут быть провокацией.

РБК-Украина сообщало, что россияне начали "эвакуацию" местных из Энергодара.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров отмечал, что захватчики пытаются уехать из Запорожской области под видом гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарЗапорожская область