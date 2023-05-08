Окупанти намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних, - мер Мелітополя
Російські військові намагаються покинути захоплену ними територію у Запорізькій області під виглядом цивільних, яким дозволили евакуацію. У зв'язку з цим окупанти посилили фільтраційні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Російські військові масово почали перевдягатися в цивільних для того, щоб намагатися втекти з тимчасово окупованої Запорізької області", - сказав Федоров.
Тому, за його словами, з'явився ще один спосіб фільтрації. Зокрема, у Мелітополі перевіряють автівки цивільних - шукають переодягнених військових, які під галас евакуації намагаються втекти.
У деяких прифронтових населених пунктах "зрадників" у випадку необхідності готові "евакуювати" прямісінько на фронт.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.
До того ж загарбники планують розширити список міст в Запорізькій області, що підлягатимуть евакуації.
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