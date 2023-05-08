Окупанти намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних, - мер Мелітополя

Російські військові намагаються покинути захоплену ними територію у Запорізькій області під виглядом цивільних, яким дозволили евакуацію. У зв'язку з цим окупанти посилили фільтраційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Російські військові масово почали перевдягатися в цивільних для того, щоб намагатися втекти з тимчасово окупованої Запорізької області", - сказав Федоров.

Тому, за його словами, з'явився ще один спосіб фільтрації. Зокрема, у Мелітополі перевіряють автівки цивільних - шукають переодягнених військових, які під галас евакуації намагаються втекти.

У деяких прифронтових населених пунктах "зрадників" у випадку необхідності готові "евакуювати" прямісінько на фронт.