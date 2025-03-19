"Немає іншого вибору". Польща може замінувати кордони з РФ та Білоруссю

Вихід з Оттавської конвенції

Оттавська конвенція - це міжнародна угода, підписана в 1997 році в Оттаві, Канада, яка забороняє використання, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Метою конвенції є зниження людських жертв, заподіяних цими мінами, а також сприяння розмінуванню забруднених територій.

В березні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про протипіхотні міни, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.

Вчора ж, 18 березня, голови Міністерств оборони Польщі, Латвії, Литви та Естонії оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції через військову загрозу з боку Росії.

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