"Нет другого выбора". Польша может заминировать границы с РФ и Беларусью

Выход из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция - это международное соглашение, подписанное в 1997 году в Оттаве, Канада, которое запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Целью конвенции является снижение человеческих жертв, причиненных этими минами, а также содействие разминированию загрязненных территорий.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна рассматривает возможность выхода страны из Оттавской конвенции о противопехотных минах, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.

Вчера же, 18 марта, главы Министерств обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции из-за военной угрозы со стороны России.

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