UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нельзя за счет Украины решать проблемы Европы, - Зеленский о "Северном потоке-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Газопровод "Северный поток-2" - это не экономический проект, а вопрос безопасности Украины и ряда европейских стран. Решать его за счет Украины недопустимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию LRT.

По его словам, многие европейские страны понимают, что "Северный поток-2" - это вопрос безопасности не только Украины, но и многих других стран Европы.

"Поэтому я считаю, что эти вопросы можно решить только комплексно. Не может быть, чтобы за счет Украины решались проблемы европейского континента. Я считаю, что это просто недопустимо. Поэтому мы будем бороться столько, сколько сможем и, я уверен, дольше, чем многие страны", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 12 июля, Владимир Зеленский находится в Германии с официальным визитом. Он уже встретился с кандидатом в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Вечером президент Украины проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ожидается, что они обсудят ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2".

Отметим, регулятор Германии уже выдал все разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток - 2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСеверный поток-2