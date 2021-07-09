Зеленский везет в Германию аргументы об опасности "Северного потока-2", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил аргументы об опасности газопровода "Северный поток-2". Он их озвучит в Германии на встрече с канцлером Ангелой Меркель.

"Владимир Зеленский везет аргументы, чтобы убедить, что "Северный поток-2" вредит как Украине, так и европейским странам", - заявил он.

Кроме того, в ходе встречи с канцлером Германии Зеленский будет говорить об усилении роли Берлина в нормандском формате и важности остановки "Северного потока-2".

Также, по словам, Никифорова, главы государств обсудят деоккупацию Крыма, энергобезопасность, энергоэффективность и экономическое партнерство.