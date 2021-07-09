Зеленский везет в Германию аргументы об опасности "Северного потока-2", - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подготовил аргументы об опасности газопровода "Северный поток-2". Он их озвучит в Германии на встрече с канцлером Ангелой Меркель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
"Владимир Зеленский везет аргументы, чтобы убедить, что "Северный поток-2" вредит как Украине, так и европейским странам", - заявил он.
Кроме того, в ходе встречи с канцлером Германии Зеленский будет говорить об усилении роли Берлина в нормандском формате и важности остановки "Северного потока-2".
Также, по словам, Никифорова, главы государств обсудят деоккупацию Крыма, энергобезопасность, энергоэффективность и экономическое партнерство.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".
Также сообщалось, что Меркель намерена лично поехать в США для разрешения споров из-за "Северного потока-2".