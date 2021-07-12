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Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока - 2"

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Понедельник 12 июля 2021 13:13
Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока - 2" Фото: Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока - 2" (nord-stream2.com)
Автор: Александр Белоус

Все разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток - 2" уже выданы. Заявление на брифинге в Берлине сделала представитель Минэкономики Германии Беате Барон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Все разрешения на строительство выданы - и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство", - сказала Барон.

Как сообщало РБК-Украина, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" намерены завершить в августе. Газопровод уже завершен на 98%.

Напомним, в воскресенье вечером, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Германию. У него запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

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