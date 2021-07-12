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Не можна за рахунок України вирішувати проблеми Європи, - Зеленський про "Північний потік-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Газопровід "Північний потік-2" - це не економічний проєкт, а питання безпеки України та низки європейських країн. Вирішувати его коштом України неприпустимо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню LRT.

За його словами, багато європейських країн розуміють, що "Північний потік-2" - це питання безпеки не тільки України, а й багатьох інших країн Європи.

"Тому я вважаю, що ці питання можна вирішити тільки комплексно. Не може бути, щоб коштом України вирішувалися проблеми європейського континенту. Я вважаю, що це просто неприпустимо. Тому ми будемо боротися стільки, скільки зможемо і, я впевнений, довше, ніж багато країн", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, Володимир Зеленський перебуває в Німеччині з офіційним візитом. Він вже зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Увечері президент України проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Очікується, що вони обговорять ситуацію на Донбасі і "Північний потік-2".

Зазначимо, регулятор Німеччини вже видав усі дозволи на будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

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Володимир ЗеленськийПівнічний потік-2