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Нельзя одним законопроектом решить проблему олигархизации в Украине, - экс-премьер

Автор: Наталия Гурковская

В деле деолигархизации власть должна сосредоточиться прежде всего на построении сильных институтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гончарука.

"Не надо изобретать велосипед. Антимонопольный комитет работает с тем, чтобы не злоупотребляли монополиями. Суды уравнивают права всех, в том числе крупного бизнеса, когда есть какие-то конфликты. Правоохранительные органы сажают за преступление. Если работает нормально система, то не надо будет придумывать и креатив это весь", - утверждает он.

Экс-премьер считает, что принятие законопроекта не должно подменять реальную системную работу по разграничению бизнеса и власти.

"То, что заявляют и то, что на практике - очень отличается. И нужно понимать, что это большая проблема. И ею надо заниматься. И мой главный месседж здесь очень простой - нельзя одной бумажкой решить такую комплексную проблему. Это раз. Второе - возможно это способ подменить понятия. Все наблюдайте, как я борюсь за эту бумажку, а попутно и работа, которая должна делаться, не делается", - предостерег экс-чиновник.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала спикера Дмитрия Разумкова направить проект закона №5599 об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию из-за несоответствия его нормам Конституции Украины.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах.

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Алексей Гончарук