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Не можна одним законопроектом вирішити проблему олігархізації в Україні, - екс-прем'єр

Автор: Наталія Гурковська

У справі деолігархізації влада повинна зосередитися насамперед на побудові сильних інститутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гончарука.

"Не треба винаходити велосипед. Антимонопольний комітет працює з тим, щоб не зловживали монополіями. Суди зрівнюють права всіх, в тому числі великого бізнесу, коли є якісь конфлікти. Правоохоронні органи садять за злочин. Якщо працює нормально система, то не треба буде придумувати і креатив це весь", - стверджує він.

Екс-прем'єр вважає, що прийняття законопроекту не повинно підміняти реальну системну роботу щодо розмежування бізнесу і влади.

"Те, що заявляють і те, що на практиці - дуже відрізняється. І потрібно розуміти, що це велика проблема. І нею треба займатися. І мій головний меседж тут дуже простий - не можна одним папірцем вирішити таку комплексну проблему. Це раз. Друге - можливо це спосіб підмінити поняття. Всі спостерігайте, як я борюся за цей папірець, а попутно і робота, яка повинна робитися, не робиться", - застеріг екс-посадовець.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова закликала спікера Дмитра Разумкова направити проект закону №5599 про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії через невідповідність його нормам Конституції України.

Пізніше спікер ВР Дмитро Разумков підтвердив інформацію про те, що в парламент надійшов офіційний лист від уповноваженого Ради з прав людини Людмили Денисової про невідповідність Конституції законопроекту про олігархів.

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Олексій Гончарук