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Рада получила письмо от омбудсмена о несоответствии Конституции законопроекта об олигархах

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 16:28
Рада получила письмо от омбудсмена о несоответствии Конституции законопроекта об олигархах Фото: спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации - и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции", - сказал он.

По его словам, на текущей неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации, поскольку тот находится в профильном комитете.

Речь идет о законопроекте №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни".

Как сообщалось, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала спикера Дмитрия Разумкова направить проект закона №5599 об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию из-за несоответствия его нормам Конституции Украины.

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Дмитрий Разумков
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