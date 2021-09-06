Рада получила письмо от омбудсмена о несоответствии Конституции законопроекта об олигархах
Спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Дмитрия Разумкова.
"Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации - и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции", - сказал он.
По его словам, на текущей неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации, поскольку тот находится в профильном комитете.
Речь идет о законопроекте №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни".
Как сообщалось, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала спикера Дмитрия Разумкова направить проект закона №5599 об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию из-за несоответствия его нормам Конституции Украины.