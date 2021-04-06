Нелегкое решение: президент Израиля поручил Нетаньяху формирование коалиции

Нетаньяху получил поддержку 52 депутатов, Яира Лапида рекомендовали 45 депутатов, Нафтали Беннета - 7, еще 16 - не рекомендовали никого. При этом мандат передавался бы тому, кто получил поддержку 61 депутата.

"Я вижу, что ни у одного из кандидатов нет реального шанса создать правительство, которое будет пользоваться доверием Кнессета. Если бы закон это позволял, я бы передал решение о формировании правительство Кнессету. Но закон обязывает меня поручить формирование правительства одному из кандидатов", - сказал Ривлин.

Он добавил, что понимает, что в обществе существуют серьезные разногласия относительно того, может ли возглавлять правительство человек, против которого выдвинуты обвинительные заключения.

"Это нелегкое решение с точки зрения морали и этики, но я должен сделать то, чего требует от меня моя должность", - подчеркнул Ривлин.