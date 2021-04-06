Нелегкое решение: президент Израиля поручил Нетаньяху формирование коалиции

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху формирование коалиции в Кнессете (израильский парламент). Накануне ни один из претендентов не получил поддержки необходимого числа депутатов для формирования коалиции.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Нетаньяху получил поддержку 52 депутатов, Яира Лапида рекомендовали 45 депутатов, Нафтали Беннета - 7, еще 16 - не рекомендовали никого. При этом мандат передавался бы тому, кто получил поддержку 61 депутата.
"Я вижу, что ни у одного из кандидатов нет реального шанса создать правительство, которое будет пользоваться доверием Кнессета. Если бы закон это позволял, я бы передал решение о формировании правительство Кнессету. Но закон обязывает меня поручить формирование правительства одному из кандидатов", - сказал Ривлин.
Он добавил, что понимает, что в обществе существуют серьезные разногласия относительно того, может ли возглавлять правительство человек, против которого выдвинуты обвинительные заключения.
"Это нелегкое решение с точки зрения морали и этики, но я должен сделать то, чего требует от меня моя должность", - подчеркнул Ривлин.
Напомним, в конце марта в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. По итогам голосования, Нетаньяху не получил большинство в Кнессете.
Отметим, в прошлом году против Нетаньяху в Израиле выдвинули обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.