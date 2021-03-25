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Нетаньяху не получил большинство в Кнессете по итогам выборов в Израиле

Новина українською → Тель-Авив, Четверг 25 марта 2021 21:20
Нетаньяху не получил большинство в Кнессете по итогам выборов в Израиле Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удается набрать большинство голосов в Кнессете для формирования коалиции. Это результаты подсчета 100% голосов на выборах в парламент.

Об этом сообщает Israelinfo.co.il.

По итогам подсчетов всех бюллетеней, поданных на обычных избирательных участках, и поданных в двойных конвертах, у блока сторонников действующего премьера только 52 голоса в Кнессете, а у блока его противников - 57 мандатов. У партии "Ямина" 7 мандатов, а у РААМ - 4. Обе политсилы пока не заявляли о принадлежности к какому-то из блоков.

Распределение голосов по итогам выборов в 24-м созыве Кнессета:

  • "Ликуд" - 30
  • "Еш Атид" - 17
  • ШАС - 9
  • "Кахоль Лаван" - 8
  • "Авода" - 7
  • "Ямина" - 7
  • "Яадут а-Тора" - 7
  • "Наш дом Израиль" - 7
  • Объединенный список - 6
  • "Ционут а-Датит" - 6
  • МЕРЕЦ - 6
  • "Тиква Хадаша" - 6
  • РААМ - 4

Напомним, во вторник в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. В течение этого времени правые и левые партии получали практически равное количество мест в Кнессете, что не дает возможности сформировать устойчивое правительство.

Кнессет 23 созыва распустили в декабре 2020, поскольку он не смог принять государственный бюджет.

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