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Нелегке рішення: президент Ізраїлю доручив Нетаньяху формування коаліції

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху формування коаліції в Кнесеті (ізраїльський парламент). Напередодні жоден з претендентів не отримав підтримки необхідної кількості депутатів для формування коаліції.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Нетаньяху отримав підтримку 52 депутатів, Яїра Лапіда рекомендували 45 депутатів, Нафталі Беннета - 7, ще 16 - не рекомендували нікого. При цьому мандат передавався б того, хто отримав підтримку 61 депутата.

"Я бачу, що ні у одного з кандидатів немає реального шансу створити уряд, який буде користуватися довірою Кнесету. Якби закон це дозволяв, я б передав рішення про формування уряд Кнесету. Але закон зобов'язує мене доручити формування уряду одному з кандидатів", - сказав Рівлін.

Він додав, що розуміє, що в суспільстві існують серйозні розбіжності щодо того, чи може очолювати уряд людина, проти якого висунуті обвинувальні висновки.

"Це нелегке рішення з точки зору моралі та етики, але я повинен зробити те, чого жадає від мене моя посада", - підкреслив Рівлін.

Нагадаємо, в кінці березня в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори. За підсумками голосування, Нетаньяху не отримав більшість у Кнесеті.

Зазначимо, минулого року проти Нетаньяху в Ізраїлі висунули звинувачення у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.

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Новини України НетаньяхуІзраїль
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