Бізнес-асоціації озвучили очікування від нового керівника БЕБ

Асоціація виробників тютюнових виробів “Укртютюн” та Європейська Бізнес Асоціація вітають призначення нового директора Бюро економічної безпеки України - Олександра Цивінського. Також вони озвучили очікування від нового керівника БЕБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення " Укртютюн " та EBA .

"Розраховуємо на те, що одним з пріоритетів для новопризначеного керівника БЕБ стане боротьба із незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів. На особливу увагу з боку БЕБ заслуговують діючі схеми з імпорту тютюнової сировини у промислових масштабах через підставні компанії, виробництва з відповідної сировини немаркованої псевдо-експортної та псевдо-Duty Free продукції або продукції з підробленими акцизними марками, а також масового обігу нелегальних рідин, що використовуються в електронних сигаретах", - зазначають в “Укртютюн”.

Бізнес-спільнота ЕВА давно та послідовно виступала за перезавантаження Бюро економічної безпеки для підвищення ефективності його роботи та упередження корупційних ризиків.

"Бізнес розраховує, що в основі боротьби з економічними злочинами оновленого Бюро економічної безпеки буде саме аналітична робота та конструктивна взаємодія з податковою та митною службами, а також представниками громадянського суспільства. На наше переконання, це дасть можливість запобігати неправомірному тиску на сумлінних платників податків та уникати безпідставних кримінальних розслідувань та, відповідно, репутаційних ризиків для сумлінного бізнесу", - повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Обидві асоціації розраховують на співпрацю в напрямку боротьби з контрабандою, нелегальною торгівлею, зокрема у сфері підакцизних товарів, та іншими тіньовими схемами, що спотворюють конкурентне середовище для сумлінного бізнесу.

Зокрема, в "Укртютюн" нагадують, що тютюнова галузь є бюджетоутворюючою. У 2024 році індустрією сплачено 135 млрд грн податків, що становить 6% від усіх податкових надходжень зведеного бюджету (в тому числі, 43% надходжень від сплати акцизного податку з усіх товарів підакцизної групи та 57% усіх надходжень від сплати роздрібного акцизу).

Разом з тим, за даними KANTAR Україна у квітні цього року частка тіні зросла до 16,2% від загального обсягу тютюнового ринку, а податкові недонадходження до бюджету прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн за рік.