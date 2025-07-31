ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Економіка Енергетика Фінанси Tech Авто
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україну ввезли майже 1000 тонн тютюну, але не замовили жодного акцизу, - журналіст

Україна, Четвер 31 липня 2025 18:24
UA EN RU
В Україну ввезли майже 1000 тонн тютюну, але не замовили жодного акцизу, - журналіст Фото: невідома компанія ввезла в Україну майже 1000 тонн тютюну, але не замовила жодного акцизу (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ТОВ "Люкс-Трейд Коммерц" протягом січня-травня 2025 року імпортувала в Україну 940 тонн тютюнової сировини. Але не замовила жодної акцизної марки, що може свідчити про підготовку до нелегального виробництва тютюнової продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Євгена Плінського.

Він зазначив, що ця компанія раніше не була відома на ринку, проте імпортувала в Україну обсяги сировини, для перевезення яких знадобилося б 25 вантажівок.

Водночас, за даними джерел журналіста в Податковій службі, "Люкс-Трейд Коммерц" ще в серпні 2024 року отримала ліцензію на виробництво тютюну для кальянів, однак досі не придбала жодної акцизної марки.

Ці обставини викликають питання щодо легальності подальшого використання ввезеної сировини, зазначає Плінський.

"Цікаво, що це за гравець, де зберігається весь цей тютюн і куди вони планували дівати таку кількість сировини для кальянів? Тому що 940 тонн - це дуже багато", - додає журналіст.

Заборона електронних сигарет в Україні

Раніше журналіст-розслідувач Євген Плінський зафіксував факти відкритого продажу заборонених електронних сигарет у ТРЦ "Ocean Plaza".

Також журналісти зафіксували неодноразові випадки порушення законодавства: у рамках розслідування 16-річна дівчина без зусиль придбала заборонені вироби в кількох популярних ТРЦ.

Нагадаємо, з 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
НАБУ та САП повертають повноваження. Зеленський підписав закон
НАБУ та САП повертають повноваження. Зеленський підписав закон
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині