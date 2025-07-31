В Україну ввезли майже 1000 тонн тютюну, але не замовили жодного акцизу, - журналіст

Компанія ТОВ "Люкс-Трейд Коммерц" протягом січня-травня 2025 року імпортувала в Україну 940 тонн тютюнової сировини. Але не замовила жодної акцизної марки, що може свідчити про підготовку до нелегального виробництва тютюнової продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Євгена Плінського.

Він зазначив, що ця компанія раніше не була відома на ринку, проте імпортувала в Україну обсяги сировини, для перевезення яких знадобилося б 25 вантажівок.

Водночас, за даними джерел журналіста в Податковій службі, "Люкс-Трейд Коммерц" ще в серпні 2024 року отримала ліцензію на виробництво тютюну для кальянів, однак досі не придбала жодної акцизної марки.

Ці обставини викликають питання щодо легальності подальшого використання ввезеної сировини, зазначає Плінський.

"Цікаво, що це за гравець, де зберігається весь цей тютюн і куди вони планували дівати таку кількість сировини для кальянів? Тому що 940 тонн - це дуже багато", - додає журналіст.