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Кабмін призначив Конюшенка тимчасовим очільником Податкової

18:45 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Кабмін призначив Конюшенка тимчасовим очільником Податкової Фото: Юрія Конюшенка призначили першим заступником керівника ДПС України (mof.gov.ua)
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Кабмін призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків очільника відомства.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Керівник уряду вже окреслив конкретні пріоритети для новопризначеного тимчасового очільника Податкової.

Першочерговим завданням є забезпечення злагодженої та безперебійної роботи відомства. Також посадовець має гарантувати виконання планів надходжень до державного бюджету.

Крім того, від нового керівництва очікують вдосконалення й спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та ведення відкритого діалогу з платниками.

Нагадаємо, в Україні триває обговорення масштабних реформ у системі оподаткування.

Зокрема, Мінфін планує зобов'язати ФОПів сплачувати ПДВ у разі перевищення річного обороту в 85 тисяч євро (понад 4 млн гривень).

Як пояснили у відомстві, запровадження ПДВ для малого бізнесу пов'язане не лише з внутрішніми рішеннями, а й з євроінтеграційними зобов'язаннями України.

Водночас Державна податкова служба надала роз'яснення щодо пільг для громадян.

Зокрема, у разі розлучення та поділу спільного майна подружжя сплачувати податки з отриманої квартири, авто чи грошей не потрібно.

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