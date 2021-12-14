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В некоторых странах побеждает страх: Зеленский о блокировании поставок оружия Украине

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 15:08
В некоторых странах побеждает страх: Зеленский о блокировании поставок оружия Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина имеет полное право на закупку оборонительного вооружения. Президент Владимир Зеленский отреагировал на блокирование поставок со стороны некоторых стран.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента изданию La Repubblica.

По словам Зеленского, каждая демократическая страна имеет право на приобретение оборонного вооружения в случае агрессии против нее. Впрочем, сегодня в некоторых странах побеждает страх перед Российской Федерацией.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Bild, именно бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступала за блокирование поставок оборонительного вооружения Украине.

По словам посла Андрея Мельника, у Берлина патологический страх перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Министр обороны Алексей Резников также упрекнул Германию за наложение вето на покупку Украиной винтовок для борьбы с беспилотниками и антиснайперских систем.

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