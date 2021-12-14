В некоторых странах побеждает страх: Зеленский о блокировании поставок оружия Украине

По словам Зеленского, каждая демократическая страна имеет право на приобретение оборонного вооружения в случае агрессии против нее. Впрочем, сегодня в некоторых странах побеждает страх перед Российской Федерацией.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - заявил Зеленский.