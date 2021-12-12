Германия заблокировала закупку оружия Украине через НАТО, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО. В частности, по его словам, Берлин решил не продавать оружие, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении российских войск в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По его словам, правительство Германии в ноябре наложило вето на покупку Украиной винтовок для борьбы с беспилотниками и антиснайперских систем через Агентство поддержки и закупок НАТО. Однако по первому пункту Германия уступила, сочтя его нелетальным.

"Они продолжают строить газопровод "Северный поток-2" и в то же время блокируют наше оборонительное оружие. Это очень несправедливо", - сказал Резников, имея в виду российский газопровод, который проходит через Балтийское море в Германию в обход существующих маршрутов поставок газа через Украину.

Резников заявил, что, учитывая блокировку Германией закупок летального оборудования, Украина будет стремиться приобрести оружие через двусторонние сделки с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.