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"Патологический страх перед Путиным": посол объяснил отказ Германии давать оружие Украине

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Воскресенье 12 декабря 2021 19:33
"Патологический страх перед Путиным": посол объяснил отказ Германии давать оружие Украине Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия отказалась давать Украине оружие из-за патологичного страха перед российским президентом Владимиром Путиным. В частности, немцы боятся, что предоставление оружия Украине станет поводом к масштабному применению вооружения со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало недели".

"Единственная истинная причина отказа Берлина предоставлять Киеву оборонное вооружение, мощнее давить на россиян в роли посредника и задействовать весь широченный инструментарий рычагов воздействия на Москву, весь имеющийся арсенал, включая остановку "Северного потока-2", патологический страх перед Путиным", - заявил посол.

По его словам, Кремль может реализировать апокалиптические сценарии, в случае предоставления оружия Украине.

"Страх спровоцировать Россию на то, что, по мнению самих немцев, может стать для насильственного режима Кремля поводом к масштабному применению оружия и реализации других апокалиптических сценариев. И это действительно очень грустно", - заявил Мельник.

Напомним, в конце апреля Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В перечне присутствовали системы противоракетной обороны.

После чего уже бывший глава МИД Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, отметив, что конфликт на Донбассе может быть решен только политическими средствами, а поставки оружия в этом не помогут.

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