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Меркель блокировала поставку вооружения в Украину через НАТО, - Bild

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 21:37
Меркель блокировала поставку вооружения в Украину через НАТО, - Bild Фото: бывший канцлер Германии, Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО. Посол Андрей Мельник призывает новое правительство страны переосмыслить свой подход.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Согласно данным издания, начиная с мая текущего года, Германия мешает другим членам НАТО продавать оружие Украине. В целом страна блокировала продажи:

  • 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США;
  • 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина, со своей стороны, уже оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) еще в начале 2021 года, однако в мае Германия и Нидерланды выступили против продажи и заблокировали его.

"Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях", - сообщил изданию источник.

В то же время Нидерланды встали на сторону Германии именно из-за просьбы Берлина, поскольку правительство не имело желания быть единственной страной, выступившей против продажи.

Еще в августе 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель прекратить блокаду поставки оружия, однако канцлер отметила, что это исключено.

Лишь за несколько дней до истечения срока полномочий, Меркель начала частично отказываться от вето из-за эскалации у границ Украины со стороны Российской Федерации.

Например, уже в декабре 2021 года Украина получит первую партию протидронного оружия EDM4S-RU

Впрочем, блокада на поставку винтовок из США - до сих пор не пересматривалась.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО.

Также посол в Германии Андрей Мельник объяснил, почему страна боится предоставлять оружие Украине.

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Украина Германия Ангела Меркель
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