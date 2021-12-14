В деяких країнах перемагає страх: Зеленський про блокування поставок зброї Україні
Україна має повне право на закупівлю оборонного озброєння. Президент Володимир Зеленський відреагував на блокування поставок з боку деяких країн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента виданню La Repubblica.
За словами Зеленського, кожна демократична країна має право на придбання оборонного озброєння у разі агресії проти неї. Втім, сьогодні в деяких країнах перемагає страх перед Російською Федерацією.
"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Bild, саме колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель виступала за блокування поставок оборонного озброєння Україні.
За словами посла Андрія Мельника, у Берліна патологічний страх перед президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Міністр оборони Олексій Резніков також дорікнув Німеччині через накладання вето на покупку Україною гвинтівок для боротьби з безпілотниками і антиснайперських систем.