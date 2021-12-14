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В деяких країнах перемагає страх: Зеленський про блокування поставок зброї Україні

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Вівторок 14 грудня 2021 15:08
В деяких країнах перемагає страх: Зеленський про блокування поставок зброї Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має повне право на закупівлю оборонного озброєння. Президент Володимир Зеленський відреагував на блокування поставок з боку деяких країн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента виданню La Repubblica.

За словами Зеленського, кожна демократична країна має право на придбання оборонного озброєння у разі агресії проти неї. Втім, сьогодні в деяких країнах перемагає страх перед Російською Федерацією.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Bild, саме колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель виступала за блокування поставок оборонного озброєння Україні.

За словами посла Андрія Мельника, у Берліна патологічний страх перед президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Міністр оборони Олексій Резніков також дорікнув Німеччині через накладання вето на покупку Україною гвинтівок для боротьби з безпілотниками і антиснайперських систем.

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