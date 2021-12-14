В деяких країнах перемагає страх: Зеленський про блокування поставок зброї Україні

За словами Зеленського, кожна демократична країна має право на придбання оборонного озброєння у разі агресії проти неї. Втім, сьогодні в деяких країнах перемагає страх перед Російською Федерацією.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", – заявив Зеленський.