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У деяких регіонах України сьогодні підвищений рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події     16.05.2020 - 13:59
У деяких регіонах України сьогодні підвищений рівень пожежної небезпеки, - ДСНС
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Пожежна небезпека буде у східних і південних областях

У понеділок, 16 травня, у деяких регіонах України підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж на південному сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"16 травня в більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що в більшості областей сьогодні буде сухо, а дощі підуть. Температура повітря коливатиметься від +14 до +22. При цьому є ймовірність опадів на сході України.

Разом з тим, РБК-Україна писало, що погода знову кардинально зміниться. Замість антициклону, який розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж. З початку року в Україні - дві масштабні пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України пожарная опасность
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