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Теплые ночи и без дождей: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     16.05.2020 - 10:00
Теплые ночи и без дождей: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики сообщили, что в большинстве областей сегодня будет сухо

Погода в Украине 16 мая улучшится, уйдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +22.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей сегодня сухо, впрочем на востоке стране передают, что будут дожди

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность и без осадков, днем будет +15+18, а ночью +5+8. На севере страны тоже не будет дождей, днем +15+17, а ночью +5+8. В центральных областях днем будет +14+16, а ночью +5+8. На юге страны такая же погода, днем +17+21. Впрочем, на востоке страны будут идти дожди, температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +6+11.

Теплые ночи и без дождей: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +6+8.

Теплые ночи и без дождей: прогноз погоды на сегодня

Напомним, на эти выходные в западных, центральных и северных областях стоит ожидать сильных осадков. При этом температура воздуха днем местами поднимется до +22 градусов.

Кроме того, в Украине предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в трех областях.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Погодапрогноз
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