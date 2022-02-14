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Некоторые страны намекают на риски. Зеленский отреагировал на слова Пристайко об отказе от НАТО

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 16:19
Некоторые страны намекают на риски. Зеленский отреагировал на слова Пристайко об отказе от НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО. Однако некоторые страны намекают на риски со вступлением Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается заявления нашего посла, ответ Кулебы был официальным и предметным. Правильно ли мы все его поняли или неправильно? В том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали. Сегодня некоторые лидеры немного намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о членстве в НАТО, потому что эти риски связаны с реакцией РФ... Мне кажется, что никто этого уже не скрывает и мы должны быть откровенными, это решение зависит от нас", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что Украина должна идти по тому пути, который она выбрала.

"Остается вопрос о пути, сколько Украина должна идти по этому пути, кто будет поддерживать нас на этом пути. А может действительно вопрос открытой двери для нас такая мечта и никто не знает когда мы там будем. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. Главное, чтобы наша армия была мощной, а куда этот путь докажет - посмотрим", - добавил президент.

Он также заявил, что Украина не подавала сигнала, что ее не интересует членство в НАТО.

"От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью. Поэтому это не первый сигнал, что этот вопрос не актуален, исходящий не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Поэтому этот вопрос не к нам", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что посол в Британии Вадим Пристайко якобы допустил отказ Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с РФ. В МИД Украины заявили, что эти слова были вырваны из контекста.

После он объяснил, что раннее заявление было результатом недоразумения и добавил, что речь шла о соглашениях с другими странами.

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Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
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