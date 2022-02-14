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Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 09:29
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО Фото: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с РФ. В Министерстве иностранных дел заявили, что эти слова вырваны из контекста.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста", - заявил он.

Вместе с тем, в МИД отметили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс", - добавил Николенко.

По его словам, угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

"При этом, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - отметил Николенко.

Что сказал Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ от НАТО, чтобы не было войны с РФ. Это он заявил в эфире ВВС Radio 5.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынужденной пойти на такой шаг.

Напомним, ранее МИД России выдвинул условие для деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Отметим, 8 февраля министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией.

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НАТО Российская Федерация Украина Вадим Пристайко
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