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Деякі країни натякають на ризики. Зеленський відреагував на слова Пристайка про відмову від НАТО

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Києва, Понеділок 14 лютого 2022 16:19
Деякі країни натякають на ризики. Зеленський відреагував на слова Пристайка про відмову від НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вступити в НАТО. Однак деякі країни натякають на ризики зі вступом України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується заяви нашого посла, відповідь Кулеби була офіційною і предметною. Чи правильно ми всі його зрозуміли чи неправильно? У тому, що він сказав, слід звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні деякі лідери трохи натякають Україні, що можна не ризикувати і не піднімати постійно питання про членство в НАТО, тому що ці ризики пов'язані з реакцією РФ... Мені здається, що ніхто цього вже не приховує і ми повинні бути відвертими, це рішення залежить від нас", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що Україна повинна йти тим шляхом, який вона вибрала.

"Залишається питання про шлях, скільки Україна повинна йти цим шляхом, хто буде підтримувати нас на цьому шляху. А може дійсно питання відкритих дверей для нас така мрія і ніхто не знає коли ми там будемо. Тому я вважаю, що ми повинні рухатися тим шляхом, який ми вибрали. Головне, щоб наша армія була потужною, а куди цей шлях доведе - подивимося", - додав президент.

Він також заявив, що Україна не подавала сигналу, що її не цікавить членство у НАТО.

"Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не є нашою метою. Тому це не перший сигнал, що це питання не актуальне, яке виходить не з нашого боку, а від лідерів інших держав. Тому це питання не до нас", - додав Зеленський. .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол у Британії Вадим Пристайко нібито допустив відмову України від НАТО, щоб не було повномасштабної війни з РФ. У МЗС України заявили, що ці слова були вирвані з контексту.

Після він пояснив, що рання заява була результатом непорозуміння і додав, що йшлося про угоди з іншими країнами.

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Володимир Зеленський НАТО
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Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
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