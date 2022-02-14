Деякі країни натякають на ризики. Зеленський відреагував на слова Пристайка про відмову від НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вступити в НАТО. Однак деякі країни натякають на ризики зі вступом України до Альянсу.

"Що стосується заяви нашого посла, відповідь Кулеби була офіційною і предметною. Чи правильно ми всі його зрозуміли чи неправильно? У тому, що він сказав, слід звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні деякі лідери трохи натякають Україні, що можна не ризикувати і не піднімати постійно питання про членство в НАТО, тому що ці ризики пов'язані з реакцією РФ... Мені здається, що ніхто цього вже не приховує і ми повинні бути відвертими, це рішення залежить від нас", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що Україна повинна йти тим шляхом, який вона вибрала.

"Залишається питання про шлях, скільки Україна повинна йти цим шляхом, хто буде підтримувати нас на цьому шляху. А може дійсно питання відкритих дверей для нас така мрія і ніхто не знає коли ми там будемо. Тому я вважаю, що ми повинні рухатися тим шляхом, який ми вибрали. Головне, щоб наша армія була потужною, а куди цей шлях доведе - подивимося", - додав президент.

Він також заявив, що Україна не подавала сигналу, що її не цікавить членство у НАТО.

"Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не є нашою метою. Тому це не перший сигнал, що це питання не актуальне, яке виходить не з нашого боку, а від лідерів інших держав. Тому це питання не до нас", - додав Зеленський. .