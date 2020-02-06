Некоторые депутаты монобольшинства не поддержат открытие рынка земли

За закон о рынке земли будут голосовать не все представители фракции "Слуга народа". Об этом рассказал заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качур, передает корреспондент РБК-Украина.

Качура отметил, что это их позиция.

"Не все. Но это их внутренняя позиция. Они определились, это их вопрос. Они зашли под флагами президента Зеленского и партии "Слуга народа", где было четко записано: "Открытие прозрачного рынка земли". Если они не поддержат эту инициативу - они голосуют вопреки партии", - заявил Качур.

Напомним, сегодня Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях. Арахамия заверил в достаточном количестве голосов для открытия рынка земли.

РБК-Украина писало, что в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.

Отметим, сейчас под Радой проходит акция против открытия рынка земли. Полиция усилила меры безопасности в Киеве. Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство.