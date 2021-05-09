Неконтролируемая китайская ракета упала на Землю: в Китае рассказали куда

Сегодня ночью китайская неконтролируемая ракета упала на Землю. В Китае заявили, что ее остатки упали в Индийский океан.
Основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли. Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву).
Как сообщают китайские СМИ, координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки. Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.
Администратор NASA Билл Нельсон заявил, чтои "космические государства должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле при повторном входе в атмосферу космических объектов и максимизировать прозрачность в отношении этих операций".
Напомним, Китай отреагировал на опасения США по поводу падения китайской космической ракеты-носителя "Чанчжэн-5В "(Long March 5B) на Землю.
Ранее в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести вред.
Как писало РБК-Украина, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.