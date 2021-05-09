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Неконтролируемая китайская ракета упала на Землю: в Китае рассказали куда

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня ночью китайская неконтролируемая ракета упала на Землю. В Китае заявили, что ее остатки упали в Индийский океан.

Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление в Weibo.

Основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли. Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву).

Как сообщают китайские СМИ, координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки. Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.

Администратор NASA Билл Нельсон заявил, чтои "космические государства должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле при повторном входе в атмосферу космических объектов и максимизировать прозрачность в отношении этих операций".

Напомним, Китай отреагировал на опасения США по поводу падения китайской космической ракеты-носителя "Чанчжэн-5В "(Long March 5B) на Землю.

Ранее в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести вред.

Как писало РБК-Украина, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

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