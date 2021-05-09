RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Неконтрольована китайська ракета впала на Землю: у Китаї розповіли куди

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні вночі китайська неконтрольована ракета впала на Землю. У Китаї заявили, що її залишки впали в Індійський океан.

Про це повідомляє Китайське національне космічне управління в Weibo.

Основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі. Частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом).

Як повідомляють китайські ЗМІ, координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки. Переважна більшість уламків ракети згоріла у процесі входу в атмосферу.

Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що "космічні держави повинні звести до мінімуму ризики для людей і майна на Землі при повторному вході в атмосферу космічних об'єктів і максимізувати прозорість щодо цих операцій".

Нагадаємо, Китай відреагував на побоювання США з приводу падіння китайської космічної ракети-носія "Чанчжен-5В "(Long March 5B) на Землю.

Раніше в Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю, а її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди.

Як писало РБК-Україна, 29 квітня Китай запустив ракету-носій "Чанчжен-5В" з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ракетаКитайпланета