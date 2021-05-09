Неконтрольована китайська ракета впала на Землю: у Китаї розповіли куди

Сьогодні вночі китайська неконтрольована ракета впала на Землю. У Китаї заявили, що її залишки впали в Індійський океан.
Основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі. Частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом).
Як повідомляють китайські ЗМІ, координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки. Переважна більшість уламків ракети згоріла у процесі входу в атмосферу.
Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що "космічні держави повинні звести до мінімуму ризики для людей і майна на Землі при повторному вході в атмосферу космічних об'єктів і максимізувати прозорість щодо цих операцій".
Нагадаємо, Китай відреагував на побоювання США з приводу падіння китайської космічної ракети-носія "Чанчжен-5В "(Long March 5B) на Землю.
Раніше в Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю, а її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди.
Як писало РБК-Україна, 29 квітня Китай запустив ракету-носій "Чанчжен-5В" з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.