Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову

Во время президентской кампании Владимира Зеленского едва ли не единственным членом его команды, узнаваемым для широкой общественности, был Дмитрий Разумков. Он фактически выполнял роль спикера "зеленой" команды, посещая предвыборные ток-шоу и раздавая интервью СМИ.

Как вспоминает в разговоре с РБК-Украина один из старых членов команды Зеленского, такую роль Разумков получил во многом благодаря стечению обстоятельств. "Мы решили вести кампанию без медиа, но журналисты же все равно обращались к нам с запросами, надо было кому-то ходить по эфирам. Разумков и вызвался заполнить квоту", – вспомнил собеседник.

Высокая публичная узнаваемость значительно помогла ему увеличить свою капитализацию в новой команде власти. После победы Зеленского на выборах Разумкова в соцсетях нередко называли "вице-президентом". Поскольку сам новоизбранный глава государства тогда с журналистами общался редко, только из выступлений Разумкова можно было понять подходы руководства страны к самым разным темам: от экономической политики до языкового вопроса.

Разумков возглавил партию "Слуга народа" и стал первым номером ее предвыборного списка на досрочных выборах 2019-го. Логичным продолжением карьеры стало кресло главы Верховной рады, которое изначально отводили Руслану Стефанчуку – ему пришлось довольствоваться ролью первого вице-спикера.

Спустя два с небольшим года, как раз к экватору президентства Зеленского, Разумков рискует потерять спикерское кресло. Сменить его на посту, по планам Банковой, может тот же Стефанчук.

Суть претензий: чем недовольны у Зеленского

Уже в свой первый рабочий день на посту главы ВР Разумков проявил несогласие с волей Офиса президента. Там планировали с ходу принять в первом чтении и в целом несколько десятков законопроектов, продемонстрировав избирателям "ультра-турборежим", рассказывали собеседники издания в монобольшинстве. Но Разумков выступил против, ссылаясь на нормы регламента.

К регламенту Рады спикер будет постоянно апеллировать и в дальнейшем, нередко вызывая недовольство в президентской команде. Там это считают формализмом и буквоедством, которые замедляют процессы и вредят планам власти.

"Он постоянно искусственно все тормозит: голосования, получение выводов от управлений Рады к законопроектам, прохождение через комитеты и т.д. Это некомандная работа", – сказал РБК-Украина собеседник в ОП.

Разумков был спикером от штаба Зеленского во время президентской кампании (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Если бы все сводилось исключительно к скорости рассмотрения законопроектов и трактованию регламента, ситуация вряд ли дошла бы до такого уровня эскалации. Тем более, времена "турборежима" уже давно прошли.

Но Разумков уже долгое время занимается тем, что в украинской политической лексике 90-х называлось "созданием собственного политического имиджа". Он ездит по регионам, выпускает презентационный видеоролик, позволяет себе публично критиковать партийную линию и не поддерживать принципиальные командные решения, вроде санкций СНБО против телеканалов, которые относят к группе Виктора Медведчука. Вдобавок регулярно появлялись слухи о создании Разумковым собственного политического проекта.

Конфликт в целом сводится к тому, что спикер видит себя вполне самостоятельной политической фигурой. Тогда как в ОП и "Слуге народа" хотят видеть на этом посту командного (желательно – максимально покладистого) игрока. "Зеленский стал бы президентом без Разумкова. Но Разумков не стал бы спикером без Зеленского", – сказал РБК-Украина один из нардепов от СН. "Президентская команда хочет, чтобы всё было, как они сказали. И никак иначе", - говорит собеседник в окружении спикера парламента.

Разговоры о желании Банковой убрать Разумкова с должности ходили в кулуарах уже несколько месяцев. Но публично и руководство "Слуги народа", и сам Разумков любые конфликты отрицали. Ситуация накалилась в начале новой парламентской сессии.

Последней каплей стало решение спикера направить законопроект об олигархах (№5599) на рассмотрение Венецианской комиссии по обращению омбудсмена Людмилы Денисовой и четырех оппозиционных фракций. Главная претензия Разумкова к законопроекту – существенное расширение полномочий СНБО, который и будет определять, кто в стране олигарх.

В президентской команде хотят проголосовать законопроект уже на этой неделе, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, которые могут появиться не раньше декабря. Тему деолигархизации на Банковой определили для себя как одну из приоритетных на обозримую перспективу. Затягивание с принятием профильного законопроекта из-за позиции Разумкова ломает все планы.

На пятничной "Свободе слова Савика Шустера" участники конфликта наконец-то перестали делать вид, что в отношениях между ними все гладко. Разумков в прямом эфире вступал в резкие, хоть и довольно вежливые, перепалки со своим заместителем Русланом Стефанчуком и главой монобольшинства Давидом Арахамией.

Публичные атаки на спикера продолжились уже с понедельника. В "Слуге народа" заявили о несогласии с повесткой дня текущей пленарной недели, которую предложил аппарат ВР – и настояли на включении туда законопроекта об олигархах и резонансного налогового законопроекта №5600.

Вечером того же дня монобольшинство призвало назначить нового главу аппарата Рады. В СН предложили трех кандидатов на эту должность, явным фаворитом среди которых является Вячеслав Штучный, уже занимавший этот пост до июля прошлого года.

Должность главы аппарата ВР – хоть и непубличная, но имеющая большой административный вес. Без "своего" человека на этом месте спикер парламента остается как без рук. Нынешний и.о. главы аппарата Михаил Теплюк как раз и ориентируется на Разумкова. Тогда как Штучный считается более близким к Банковой и к тому же пользуется поддержкой в рядах президентской фракции.

Но, согласно регламенту, предлагать кандидатуру на должность руководителя аппарата должен глава парламента, то есть сам Разумков. По сути, тем самым создается еще одно противостояние по линии спикер-монобольшинство.

Судьба главы ВР могла решиться уже на этой неделе, в связи с рассмотрением Радой налогового и антиолигархического законопроектов. Но Разумков заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию, из-за чего кульминация конфликта ненадолго откладывается.

Источники РБК-Украина допускают, что довольно скоро дело все же дойдет до сбора подписных листов за отставку Разумкова. Возможно, перед этим фракция СН предложит ему добровольно написать заявление об уходе. Но собеседник издания, близкий к спикеру, утверждает, что уходить в отставку самостоятельно Разумков не собирается.

"Его уже много раз спрашивали: так ты с партией или не с партией? Но прямого ответа не было", – сказал влиятельный собеседник издания в "Слуге народа". Раз уж спикера не получилось убрать методом блицкрига, то борьба перешла в стадию "окопной войны", подчеркнул он.

Руслан Стефанчук, Давид Арахамия, Александр Корниенко и Дмитрий Разумков (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Прежде чем предпринимать конкретные шаги, нужно доходчиво объяснить самим депутатам монобольшинства, в чем именно состоят претензии к Разумкову, указывают источники в СН.

Рабочим сценарием один из источников РБК-Украина называл заседание фракции с участием президента Зеленского, который, по задумке, задал бы спикеру "ряд конкретных неприятных вопросов". Впрочем, на данный момент о подготовке такого заседания ничего неизвестно. Зато кадровый вопрос наверняка будет подниматься на выездном заседании фракции СН с участием Зеленского, запланированном на конец следующей недели.

Высокая ставка: оппозиция против

Реализация плана по смене главы ВР невозможна без 226 голосов "за" в сессионном зале. В рядах монобольшинства на спикера четко ориентируется около десятка нардепов. В руководстве СН полагают, что в целом до 20-30 их депутатов могут не поддержать отставку спикера.

К примеру, давний соратник Разумкова, депутат от СН Василий Мокан в разговоре с РБК-Украина отметил, что причин инициировать отставку спикера сейчас нет. "Это спикер, который пытается придерживаться регламента и соблюдать все процедуры. Он старается слышать не одну фракцию, а все политические силы, представленные в парламенте. Но спикер не будет изо всех сил держаться за свою должность", – сказал изданию Мокан.

Необходимые голоса могла бы предоставить оппозиция. Но здесь не все так однозначно. Так, в оппозиционных фракциях и группах о Разумкове высказываются если не положительно, то, по крайней мере, нейтрально. За два года на должности он старался балансировать между всеми политсилами, представленными в Раде, и не особо ущемлять оппозицию в праве голоса. Один из собеседников в "Евросолиданости" заметил, что даже к их фракции он стал в последнее время относится "более внимательно".

"Он пытается сохранить парламент как нейтральную институцию. Иначе мы бы полностью прогнулись под Банковую", – сказал другой собеседник в рядах оппозиции. Равноудаленность спикера как раз и не устраивает президентскую команду, считает он.

В "Оппозиционной платформе – За життя" выступают против отставки Разумкова, если такой вопрос будет вынесен в зал. Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович полагает, что спикер, несмотря на свою партийную принадлежность, старается сохранить независимость Рады от ОП.

"Глава Верховной рады, несмотря на то, что он избирался от "Слуги народа", придерживается определенных принципов, законности. И с этой точки зрения он все же не дает сделать с Верховной рады приближенную к Офису президента контору", – сказал РБК-Украина Колтунович.

В "Европейской солидарности" отметили, что не поддерживают любые кадровые вопросы, инициированные властью. Вопрос Разумкова вряд ли станет исключением.

"В то же время нам очень не нравится, что уже появился некий директор парламента – Давид Арахамия или кто-то другой – который пытается то ли от себя, то ли от Офиса президента управлять руководством парламента. Это было очень заметно во время последнего заседания согласительного совета, когда были нападки на спикера", – заявил изданию нардеп от "Евросолидарности" Максим Саврасов.

В "Батькивщине" утверждают, что определятся со своей позицией тогда, когда вопрос отставки спикера будет в повестке дня. При этом замглавы этой политсилы Вадим Ивченко считает, что лучшей кандидатуры на пост главы парламента у "Слуги народа" нет. "Разумков сегодня на своем месте. Это эффективная кандидатура от "Слуг народа". Но они должны прежде всего сами определяться", – сказал нардеп.

В "Голосе" категорически против любых перестановок в руководстве парламента, заявил РБК-Украина глава этой фракции Ярослав Железняк.

"Мы голосовали за назначение этого президиума. Мы считаем, что и господин Разумков, и все другие члены президиума соблюдают регламент и выполняют свои функции. У нас нет претензий к главе парламента. Мы считаем, что желание его снять – это еще одна попытка дальнейшей узурпации власти в стране", – сказал изданию нардеп.

В группе "За майбутнє" во вторник уже обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг спикера. Но к окончательному решению не пришли, поскольку присутствовали не все депутаты, сказала РБК-Украина нардеп Ирина Констанкевич.

"Сравнивая с предыдущим спикером, господином Парубием – это две противоположности. Сейчас соблюдается регламент и буква закона. В этом плане Разумков мне, безусловно, импонирует. Было много моментов, которые показывают его человеком системным и последовательным. С другой стороны, его делегировала "Слуга народа", поэтому мы ждем их дальнейших шагов и будем на них реагировать", – отметила член группы "За майбутнє".

Нардеп-мажоритарщик Николай Кучер из "Довиры" сказал, что их группа пока вопрос Разумкова не обсуждала. Но сам он выступает против отставки спикера, считая его работу полностью удовлетворительной. При этом собеседник РБК-Украина в руководстве СН все-таки рассчитывает на поддержку отставки Разумкова от "Довиры", и, возможно, от "За майбутнє".

Арифметически нужное количество голосов может набраться. Но до тех пор, пока в этом не будет уверенности, вопрос вряд ли вынесут в зал. Ведь провал такого голосования будет выглядеть громким поражением Офиса президента, гораздо более резонансным, чем нехватка голосов за назначение любого из министров.

В президентской команде видят три варианты политического будущего Разумкова, если Рада поддержит его отставку.

"Первый – он останется внефракционным депутатом. Второй – Разумков сложит мандат и займется созданием своего собственного партийного проекта. Третий – после ухода с должности он создаст парламентскую группу вместе с частью "Голоса", – сказал один из собеседников.

Руководитель этой фракции Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина отбросил возможность последнего сценария. Однако близкий к спикеру источник издания не стал исключать, что Разумков может создать или войти в какую-либо депутатскую группу.

"Так или иначе во фракцию "Слуги народа" он вряд ли вернется", – уточнил собеседник. По его словам, о строительстве какой-то собственной партии Разумкова пока говорить преждевременно за два или даже за три года до следующих выборов. Но, в любом случае, на политическую пенсию действующий глава ВР едва ли собирается.