Разумков впервые высказался о своей отставке: "не боюсь"

Дмитрий Разумков, который недавно снова заразился коронавирусом, прокомментировал слухи о том, что готовится его отставка с должности спикера Верховной Рады. Нардеп отметил, что сам он уходить не собирается, но за пост не держится.

Об этом политик заявил в эфире ток-шоу " Свобода слова Савика Шустера ".

По словам Разумкова, такие разговоры о ротации председателя парламента действительно ходят давно, но никто не инициировал начало процедуры отзыва, которые "более чем понятны и просты, определенные регламентом, законами, Конституцией Украины".

"Пожалуйста, если есть желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: если придет запрос - сразу выдам подписные листы", - заверил депутат.

Также Разумков рассказал, что настроен работать дальше, и "не допускал беспредела в парламенте и сейчас его не допущу".

"Буду работать дальше, сколько мне отведено. Разговоры о моей отставке ходят давно. Я этого не боюсь", - подчеркивает политик.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы заявил, что сценарий отставки Разумкова во фракции не обсуждался, но если будет нужно - голоса будут.

"Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал он.

Видео: Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своей отставке

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.



Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.



В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.



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