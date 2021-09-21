На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами

В Украине в ближайшее время может появиться специальный закон об олигархах. Но чтобы реально снизить их вес в политике и медиа, одного документа может оказаться недостаточно. Будут ли следующие шаги от власти и как продолжится деолигархизация от Зеленского – ниже в материале РБК-Украина.

Большинство украинских президентов старались не выходить на "тропу войны" с богатейшими людьми страны, считаясь с их влиянием и ресурсами. Одни опасались ответного удара из "олигархического фронта". Другие не видели смысла в борьбе, получая от мирного сосуществования личную и политическую пользу.

Еще во время предвыборной кампании в 2019 году оппоненты Владимира Зеленского пытались навязать ему шлейф олигархического кандидата – ставленника Игоря Коломойского. Последний, к слову, и сам приложил немало усилий, чтобы создалось такое впечатление. Бизнесмен в многочисленных интервью перед выборами и после признавал, что поддерживал Зеленского.

Придя к власти, новый президент дал понять, что раздавать индульгенции самым богатым украинцам не собирается, несмотря на все жесты дружелюбия, сделанные с их стороны. После санкционного "катка" президент пошел дальше, объявив на третьем году своей каденции о курсе на деолигархизацию.

Команда власти хочет принять специальный закон, который, по их мнению, призван обуздать влияние крупного бизнеса на политику и информационную среду. Оппоненты же указывают, что документ может усложнить жизнь олигархическому классу, но сам по себе он вряд ли изменит их реальный статус.

Черный список

Верховная рада в начале июля приняла президентский законопроект о деолигархизации (№5599) в первом чтении. Он набрал 275 голосов "за", из них 231 дала "Слуга народа".

В проекте предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого нужно соответствовать хотя бы трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

По большому счету, этот законопроект не представляет сокрушительной угрозы для богатейших украинцев внутри страны. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, получат ряд неудобств: обязанность подавать электронную декларацию наравне с чиновниками, запрет финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Плюс олигархам и госслужащим придется отчитываться о контактах между собой.

Тогда как самый большой ущерб от этого законопроекта ощутит тот крупный бизнес, который ведет дела на международном рынке капитала. Попадание в какой-либо санкционный реестр в родной стране может стать отталкивающим фактором для западных финучреждений.

Игорь Коломойский (Фото: УНИАН)

Олигархи, вероятно, не сразу взвесили потенциальные проблемы, скрывающиеся на страницах президентского законопроекта. Подавать Банковой публичные сигналы о своем недовольстве они начали только сейчас – перед финальным голосованием за документ. Одним из таких сигналов, кстати говоря, в президентской команде считают заявление уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой о том, что законопроект нарушает Конституцию.

После обращения омбудсмена, которое поддержали четыре оппозиционные фракции, спикер Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил документ на экспертизу Венецианской комиссии. Этот шаг никак не вписывался в планы президентской команды, которая и до этого упрекала главу ВР в излишней самостоятельности.

Их недовольство выплеснулось наружу в эфире "Свободы слова" Савика Шустера в прошлую пятницу, когда глава фракции СН Давид Арахамия и первый вице-спикер Руслан Стефанчук едва ли не всю программу пререкались с Разумковым.

Но, как утверждают главные юристы партии, рассмотрение законопроекта "Венецианкой" не помешает проголосовать за него в Раде. Если же комиссия выявит серьезные нарушения, их потом можно будет внести в качестве изменений к уже принятому закону.

"Вероятно, что в комиссию направили тот текст, который был проголосован в первом чтении. Но это было сделано преждевременно. Следовало бы направлять тот текст законопроекта, который профильный комитет будет рекомендовать парламенту ко второму чтению. Ведь во время подготовки комитет и рабочая группа могут уже убрать те недочеты, на которые может указать Венецианская комиссия", – сказал РБК-Украина глава рабочей группы, представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Финальное голосование за законопроект об олигархах в Раде может состояться на этой пленарной неделе. В "Слуге народа" надеются, что документ снова соберет достаточно голосов. Между первым и вторым чтением народные депутаты внесли к нему 1,3 тысячи поправок. Многие – похожи на "спам" и просто предлагают изменить порядок слов, говорит Вениславский.

Но никаких кардинальных изменений в документе ко второму чтению не намечается. Рабочая группа хочет сохранить ту "философию" законопроекта, которая была заложена в нем с самого начала, уточнил собеседник.

"Некоторые поправки направлены на полное изменение его идеологии. Например, к полномочиям, предусмотренным для СНБО, предлагается привлечь НАПК, Верховный суд, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет. Разные депутаты по-разному предлагают субъекта, который должен определять людей в реестр олигархов. Такие поправки мы также отклоняем", – объяснил Вениславский.

Федор Вениславский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В законопроекте прописано, что определение олигархов – прерогатива СНБО. Спикер Дмитрий Разумков усмотрел в этом конфликт интересов, предложив передать ведение реестра к специальной комиссии при НАПК. В президентской команде с его мнением не согласны.

Тернистый путь

Это далеко не единственные замечания, высказанные к документу. В экспертных кругах мнения расходятся достаточно широко. Кто-то считает его не более чем полумерой. Критики законопроекта, напротив, называют его бесполезным и даже вредным.

Борьба с олигархами не должна быть самоцелью страны, считает экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская. Вместо этого нужно создавать равные условия для ведения бизнеса, убеждена собеседница.

"Сегодня есть отдельные группы крупных бизнесменов, у которых есть популярные телеканалы и подконтрольные депутаты в парламенте. Таким образом они могут влиять на государственную политику, лоббировать принятие выгодных им решений, избегать ответственности за нарушения. Вопрос в том, благодаря чему они влияют на эти процессы. Первое – это телевидение", – уверена Загребельская.

В законопроекте об олигархах правильно определен их ключевой канал влияния на политику, говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Риск попадания в токсичный реестр теоретически может заставить олигархов перепродать какую-то часть медиаактивов. Но это не самый лучший способ сократить их вес в информпространстве, считает эксперт.

"Я бы создавал конкурентное медиаполе. Например, нужно вливать средства в развитие "Суспильного" – перекупить права на дорогие трансляции и шоу, привлечь популярных высокооплачиваемых журналистов – по сути, сделать то же самое, что сделал Ахметов со своими ресурсами. То есть нужно существенно нарастить долю "Суспильного" и таким образом вытеснить каналы олигархов", – рассуждает Вышлинский.

По оценке опрошенных изданием экспертов, для реальной деолигархизации нужен комплексный подход. И одним из первых шагов в этом процессе должна стать реформа АМКУ и антимонопольного законодательства. Оно принималось еще в 90-х годах и с тех пор существенно не пересматривалось.

Говоря об успешном примере антитрастового законодательства, многие вспоминают об опыте США. В 1890 году там был принят Sherman Act – закон Шермана, который должен был приструнить монополии, тресты и картели. Этот акт вступил в силу позже, в начале двадцатого века. Первым под его удар попала железнодорожная компания Northern Securities, подконтрольная могущественному на то время банковскому дому Морганов.

С годами антимонопольное законодательство Штатов пополнялось новыми нормами о методах недобросовестной конкуренции и защите прав потребителей. Сейчас нарушителям сулят огромные штрафы – до 100 млн долларов, и даже уголовная ответственность. Обращаться с исками и жалобами на компании могут не только контролирующий орган – Федеральная комиссия по торговле – и Минюст, но и частные лица.

Еще одна работающая практика, которую можно перенять у США и Канады – это регуляция лоббистской деятельности. Если государство не в силах полностью отгородить политику от внешнего вмешательства, то нужно, по крайней мере, вывести его из "тени" и установить границы этого влияния.

Пример Пола Манафорта показал, чем грозит нарушение установленных правил в США. Обязательное условие – эффективная работа судебно-правовой системы. И это еще один пункт, над которым стоит много поработать Украине для реального противодействия олигархам.

В Центре политико-правовых реформ считают, что, кроме реформы судебных органов, нашей стране необходимо также обновить законодательство для борьбы с политической коррупцией, ликвидировать "серые" налоговые схемы и противодействовать монополизации СМИ.

В команде президента уже заявляли, что не собираются останавливаться на одном документе – он станет только первым шагом на пути деолигархизации.

"Логично, что в развитие этой инициативы и для дальнейшей детенизации экономических и политических отношений будет предложен законопроект о лоббизме, уже усиливаются Национальный банк и антикоррупционные органы, будет проведена судебная реформа, определен более справедливый уровень ренты на добычу полезных ископаемых, модернизированы тарифы на перевозку грузов по железной дороге, продолжается приватизация", – пояснил РБК-Украина советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Последующими инициативами из антиолигархического пакета станет обновление антитрастового законодательства, а также о СМИ и политических партиях, ранее утверждал в интервью изданию первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Законопроект об усилении Антимонопольного комитета (№5431) уже был проголосован за основу в июле этого года, отметила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Осенью профильный комитет успеет подготовить его к рассмотрению во втором чтении, считает депутат.

Евгения Кравчук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Но, по оценке Загребельской, текст этого документа в первой редакции только ухудшает качество антимонопольного законодательства. Им предлагается ослабить условия для нарушителей, говорит экс-госуполномоченная АМКУ. Законопроект, принятый за основу, отменяет двойной размер возмещения ущерба потерпевшим от монополий и в некоторых случаях снижает суммы штрафов.

"Также расширяется перечень случаев, в которых олигархам не придется идти в АМКУ за разрешением на покупку нового актива. В список исключений может попасть покупка и продажа телеканалов. Это, на самом деле, очень опасно. Шаги власти в этом направлении направлены не на развитие конкуренции или уничтожение монополий", – сетует Загребельская.

По словам Кравчук, рабочая группа при антикоррупционном комитете параллельно готовит законопроект о лоббизме. Дальше, после принятия закона об олигархах, придется также вносить изменения в закон о НАПК, уточнила нардеп.

"Очевидно, что дополнительных законопроектов о деолигархизации будет больше. Но прежде всего нужно принять закон об олигархах. Это базовый документ, он дает основу и определения. А потом уже, отталкиваясь от него, можно принимать и менять дополнительные законы", – пояснила замглавы фракции СН.

У США ушли десятки лет и десятки законодательных актов, чтобы ослабить влияние крупного бизнеса на медиа и политику. Мировой опыт показывает, что в этой борьбе важно концентрировать внимание не только и не столько на персонах, сколько на структурных реформах и перезапуске уже существующих институтов. Рвение определить, кто такие олигархи, может стать шагом в верном направлении. Если это, конечно, не попытка власти укротить неугодных бизнесменов, как трактуют проект о деолигархизации оппоненты.