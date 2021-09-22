Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову

Під час президентської кампанії Володимира Зеленського чи не єдиним членом його команди, впізнаваним для широкої громадськості, був Дмитро Разумков. Він фактично виконував роль спікера "зеленої" команди, відвідуючи передвиборчі ток-шоу і роздаючи інтерв'ю ЗМІ.

Як згадує у розмові з РБК-Україна один зі старих членів команди Зеленського, таку роль Разумков отримав багато у чому завдяки збігу обставин. "Ми вирішили вести кампанію без медіа, але журналісти ж все одно зверталися до нас із запитами, треба було комусь ходити по ефірах. Разумков і зголосився заповнити квоту", - згадав співрозмовник.

Висока публічна впізнаваність значно допомогла йому збільшити свою капіталізацію у новій команді влади. Після перемоги Зеленського на виборах Разумкова у соцмережах нерідко називали "віце-президентом". Оскільки сам новообраний глава держави тоді з журналістами спілкувався рідко, тільки з виступів Разумкова можна було зрозуміти підходи керівництва країни до найрізноманітніших тем: від економічної політики до мовного питання.

Разумков очолив партію "Слуга народу" і став першим номером її передвиборчого списку на дострокових виборах 2019-го. Логічним продовженням кар'єри стало крісло голови Верховної Ради, яке спочатку відводили Руслану Стефанчуку – йому довелося задовольнятися роллю першого віце-спікера.

Через два з невеликим роки, якраз до екватора президентства Зеленського, Разумков ризикує втратити спікерське крісло. Змінити його на посаді, за планами Банкової, може той же Стефанчук.

Суть претензій: чим незадоволені у Зеленського

Вже у свій перший робочий день на посаді голови ВР Разумков проявив незгоду з волею Офісу президента. Там планували з ходу прийняти у першому читанні і в цілому кілька десятків законопроектів, продемонструвавши виборцям "ультра-турборежим", розповідали співрозмовники видання у монобільшості. Але Разумков виступив проти, посилаючись на норми регламенту.

До регламенту Ради спікер буде постійно апелювати і надалі, нерідко викликаючи невдоволення у президентській команді. Там це вважають формалізмом і буквоїдством, які уповільнюють процеси і шкодять планам влади.

"Він постійно штучно все гальмує: голосування, отримання висновків від управлінь Ради до законопроектів, проходження через комітети і т.д. Це некомандна робота", – сказав РБК-Україна співрозмовник в ОП.

Разумков був спікером від штабу Зеленського під час президентської кампанії (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Якби все зводилося виключно до швидкості розгляду законопроектів і трактування регламенту, ситуація навряд чи дійшла б до такого рівня ескалації. Тим більше, часи "турборежиму" вже давно минули.

Але Разумков вже довгий час займається тим, що в українській політичній лексиці 90-х називалося "створенням власного політичного іміджу". Він їздить по регіонах, випускає презентаційний відеоролик, дозволяє собі публічно критикувати партійну лінію і не підтримувати принципові командні рішення, на зразок санкцій РНБО проти телеканалів, які відносять до групи Віктора Медведчука. До того ж регулярно з'являлися чутки про створення Разумковим власного політичного проекту.

Конфлікт у цілому зводиться до того, що спікер бачить себе цілком самостійною політичною фігурою. Тоді як в ОП і "Слузі народу" хочуть бачити на цій посаді командного (бажано – максимально поступливого) гравця. "Зеленський став би президентом без Разумкова. Але Разумков не став би спікером без Зеленського", – сказав РБК-Україна один з нардепів від СН. "Президентська команда хоче, щоб все було як вони сказали. І ніяк інакше", - каже співрозмовник в оточенні спікера парламенту.

Розмови про бажання Банкової прибрати Разумкова з посади ходили у кулуарах вже кілька місяців. Але публічно і керівництво "Слуги народу", і сам Разумков будь-які конфлікти заперечували. Ситуація загострилася на початку нової парламентської сесії.

Останньою краплею стало рішення спікера направити законопроект про олігархів (№5599) на розгляд Венеціанської комісії за зверненням омбудсмена Людмили Денисової та чотирьох опозиційних фракцій. Головна претензія Разумкова до законопроекту – суттєве розширення повноважень РНБО, яка і визначатиме, хто у країні олігарх.

У президентській команді хочуть проголосувати законопроект вже цього тижня, не чекаючи висновків Венеціанської комісії, які можуть з'явитися не раніше грудня. Тему деолігархізації на Банковій визначили для себе як одну з пріоритетних на осяжну перспективу. Затягування з прийняттям профільного законопроекту через позицію Разумкова ламає всі плани.

На п'ятничній "Свободі слова Савіка Шустера" учасники конфлікту нарешті перестали робити вигляд, що у відносинах між ними все гладко. Разумков у прямому ефірі вступав в різкі, хоч і досить ввічливі, перепалки зі своїм заступником Русланом Стефанчуком і главою монобільшості Давидом Арахамією.

Публічні атаки на спікера продовжилися вже з понеділка. У "Слузі народу" заявили про незгоду з порядком денним поточного пленарного тижня, який запропонував апарат ВР – і наполягли на включенні туди законопроекту про олігархів і резонансного податкового законопроекту №5600.

Увечері того ж дня монобільшість закликала призначити нового голову апарату Ради. У СН запропонували трьох кандидатів на цю посаду, явним фаворитом серед яких є В'ячеслав Штучний, який вже займав цей пост до липня минулого року.

Посада голови апарату ВР – хоч і непублічна, але має велику адміністративну вагу. Без "своєї" людини на цьому місці спікер парламенту залишається як без рук. Нинішній в.о. голови апарату Михайло Теплюк якраз і орієнтується на Разумкова. Тоді як Штучний вважається ближчим до Банкової і до того ж користується підтримкою у лавах президентської фракції.

Але, згідно з регламентом, пропонувати кандидатуру на посаду керівника апарату має глава парламенту, тобто сам Разумков. По суті, тим самим створюється ще одне протистояння по лінії спікер-монобільшість.

Доля голови ВР могла вирішитися вже цього тижня, у зв'язку з розглядом Радою податкового та антиолігархічного законопроектів. Але Разумков захворів коронавірусом і пішов на самоізоляцію, через що кульмінація конфлікту ненадовго відкладається.

Джерела РБК-Україна допускають, що досить скоро справа все ж дійде до збору підписних листів за відставку Разумкова. Можливо, перед цим фракція СН запропонує йому добровільно написати заяву про відхід. Але співрозмовник видання, близький до спікера, стверджує, що йти у відставку самостійно Разумков не збирається.

"Його вже багато разів запитували: так ти з партією чи не з партією? Але прямої відповіді не було", – сказав впливовий співрозмовник видання у "Слузі народу". Оскільки вже спікера не вийшло прибрати методом бліцкригу, то боротьба перейшла у стадію "окопної війни", підкреслив він.

Руслан Стефанчук, Давид Арахамія, Олександр Корнієнко та Дмитро Разумков (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Перш ніж робити конкретні кроки, потрібно дохідливо пояснити самим депутатам монобільшості, у чому саме полягають претензії до Разумкова, вказують джерела у СН.

Робочим сценарієм одне з джерел РБК-Україна називало засідання фракції за участю президента Зеленського, який, за задумом, поставив би спікеру "ряд конкретних неприємних питань". Втім, на даний момент про підготовку такого засідання нічого невідомо. Зате кадрове питання напевно буде підніматися на виїзному засіданні фракції СН за участю Зеленського, запланованому на кінець наступного тижня.

Висока ставка: опозиція проти

Реалізація плану зі зміни голови ВР неможлива без 226 голосів "за" у сесійній залі. У лавах монобільшості на спікера чітко орієнтується близько десятка нардепів. У керівництві СН вважають, що в цілому до 20-30 їхніх депутатів можуть не підтримати відставку спікера.

Наприклад, давній соратник Разумкова, депутат від СН Василь Мокан у розмові з РБК-Україна зазначив, що причин ініціювати відставку спікера зараз немає. "Це спікер, який намагається дотримуватися регламенту і дотримуватися всіх процедур. Він намагається чути не одну фракцію, а всі політичні сили, представлені в парламенті. Але спікер не буде щосили триматися за свою посаду", – сказав виданню Мокан.

Необхідні голоси могла б надати опозиція. Але тут не все так однозначно. Так, в опозиційних фракціях і групах про Разумкова висловлюються якщо не позитивно, то, принаймні, нейтрально. За два роки на посаді він намагався балансувати між усіма політсилами, представленими в Раді, і не особливо обмежувати опозицію в праві голосу. Один зі співрозмовників в "Євросоліданості" зауважив, що навіть до їх фракції він став останнім часом ставиться "більш уважно".

"Він намагається зберегти парламент як нейтральну інституцію. Інакше ми б повністю прогнулися під Банкову", – сказав інший співрозмовник у лавах опозиції. Рівновіддаленість спікера якраз і не влаштовує президентську команду, вважає він.

В "Опозиційній платформі – За життя" виступають проти відставки Разумкова, якщо таке питання буде винесено в зал. Нардеп від ОПЗЖ Олександр Колтунович вважає, що спікер, незважаючи на свою партійну приналежність, намагається зберегти незалежність Ради від ОП.

"Голова Верховної ради, незважаючи на те, що він обирався від "Слуги народу", дотримується певних принципів, законності. І з цієї точки зору він все ж не дає зробити з Верховноїради наближену до Офісу президента контору", – сказав РБК-Україна Колтунович.

У "Європейській солідарності" зазначили, що не підтримують будь-які кадрові питання, ініційовані владою. Питання Разумкова навряд чи стане винятком.

"У той же час нам дуже не подобається, що вже з'явився якийсь директор парламенту – Давид Арахамія або хтось інший – який намагається чи то від себе, чи то від Офісу президента управляти керівництвом парламенту. Це було дуже помітно під час останнього засідання погоджувальної ради, коли були нападки на спікера", – заявив виданню нардеп від "Євросолідарності" Максим Саврасов.

У "Батьківщині" стверджують, що визначаться зі своєю позицією тоді, коли питання відставки спікера буде на порядку денному. При цьому заступник голови цієї політсили Вадим Івченко вважає, що кращої кандидатури на пост глави парламенту у "Слуги народу" немає. "Разумков сьогодні на своєму місці. Це ефективна кандидатура від "Слуг народу". Але вони мають перш за все самі визначатися", – сказав нардеп.

У "Голосі" категорично проти будь-яких перестановок у керівництві парламенту, заявив РБК-Україна глава цієї фракції Ярослав Железняк.

"Ми голосували за призначення цієї президії. Ми вважаємо, що і пан Разумков, і всі інші члени президії дотримуються регламенту і виконують свої функції. У нас немає претензій до глави парламенту. Ми вважаємо, що бажання його зняти – це ще одна спроба подальшої узурпації влади в країні", – сказав виданню нардеп.

У групі "За майбутнє" у вівторок вже обговорювали ситуацію, що склалася навколо спікера. Але до остаточного рішення не прийшли, оскільки були присутні не всі депутати, сказала РБК-Україна нардеп Ірина Констанкевич.

"Порівнюючи з попереднім спікером, паном Парубієм – це дві протилежності. Зараз дотримується регламент і буква закону. У цьому плані Разумков мені, безумовно, імпонує. Було багато моментів, які показують його людиною системною і послідовною. З іншого боку, його делегувала "Слуга народу", тому ми чекаємо їх подальших кроків і будемо на них реагувати", – зазначила член групи "За майбутнє".

Нардеп-мажоритарник Микола Кучер з "Довіри" сказав, що їх група поки питання Разумкова не обговорювала. Але сам він виступає проти відставки спікера, вважаючи його роботу повністю задовільною. При цьому співрозмовник РБК-Україна у керівництві СН все ж розраховує на підтримку відставки Разумкова від "Довіри", і, можливо, від "За майбутнє".

Арифметично потрібна кількість голосів може набратися. Але до тих пір, поки у цьому не буде впевненості, питання навряд чи винесуть в зал. Адже провал такого голосування буде виглядати гучною поразкою Офісу президента, набагато більш резонансною, ніж брак голосів за призначення будь-якого з міністрів.

У президентській команді бачать три варіанти політичного майбутнього Разумкова, якщо Рада підтримає його відставку.

"Перший – він залишиться позафракційним депутатом. Другий – Разумков складе мандат і займеться створенням свого власного партійного проекту. Третій – після відходу з посади він створить парламентську групу разом з частиною "Голосу", – сказав один зі співрозмовників.

Керівник цієї фракції Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна відкинув можливість останнього сценарію. Однак близьке до спікера джерело видання не стало виключати, що Разумков може створити або увійти в якусь депутатську групу.

"Так чи інакше у фракцію "Слуги народу" він навряд чи повернеться", – уточнив співрозмовник. За його словами, про будівництво якоїсь власної партії Разумкова поки говорити передчасно за два або навіть за три роки до наступних виборів. Але, у будь-якому випадку, на політичну пенсію чинний голова ВР навряд чи збирається.