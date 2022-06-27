Нехватка газа может привести к серьезному экономическому кризису в Европе, - вице-канцлер Германии

Нехватка газа этой зимой может привести к серьезному экономическому кризису в Европе.

Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Зимой существует угроза сценария, при котором придется вводить сокращения. По моему мнению, это приведет к серьезному экономическому кризису в Европе и в Германии, и этого необходимо избежать любой ценой", - заявил он.

По словам вице-канцлера, Европе нужны очень быстрые действия, чтобы не допустить дефицита газа.

"Кризис снабжения в одной стране ведет к экономическому кризису в другой. В этом случае мы привержены солидарности и зависим от нее", - подчеркнул он.

По словам Хабека, высокие цены на энергоносители являются тяжелым бременем для потребителей и промышленности, и он попросил промышленников и потребителей экономить газ, чтобы подготовиться к зиме.

"Нам нужно иметь полные хранилища, нам нужно снизить потребление и нам нужно больше мощностей. То, что газ будет дорожать, неизбежно. Сейчас необходимо быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", - добавил он.



