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Брак газу може призвести до серйозної економічної кризи в Європі, - віце-канцлер Німеччини

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Берлін, Понеділок 27 червня 2022 14:07
Брак газу може призвести до серйозної економічної кризи в Європі, - віце-канцлер Німеччини Фото: віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia)
Автор: Валерія Поліщук

Брак газу цієї зими може призвести до серйозної економічної кризи в Європі.

Про це заявив віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Взимку існує загроза сценарію, при якому доведеться вводити скорочення. На мою думку, це призведе до серйозної економічної кризи в Європі і в Німеччині, і цього необхідно уникнути будь-якою ціною", - заявив він.

За словами віце-канцлера, Європі потрібні дуже швидкі дії, щоб не допустити дефіциту газу.

"Криза постачання в одній країні веде до економічної кризи в іншій. У цьому випадку ми віддані солідарності і залежимо від неї", - підкреслив він.

За словами Хабека, високі ціни на енергоносії є важким тягарем для споживачів і промисловості, і він попросив промисловців і споживачів економити газ, щоб підготуватися до зими.

"Нам потрібно мати повні сховища, нам потрібно знизити споживання і нам потрібно більше потужностей. Те, що газ буде дорожчати, неминуче. Зараз необхідно швидко розширювати використання поновлюваних джерел енергії", - додав він.


Нагадаємо, у Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Тим часом лідери ЄС також не вірять "Газпрому" стосовно технічних причин скорочення поставок газу в Європу.

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