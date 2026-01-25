Папа Римський зробив заяву про кінець війни в Україні

Під час недільної молитви Папа Римський Лев XIV закликав світ активізувати зусилля для припинення війни в Україні. Понтифік наголосив на стражданнях цивільного населення та потребі справедливого й тривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Vatican News .

В неділю, звертаючись до вірян на площі Святого Петра після молитви "Ангел Господній", Папа Лев XIV закликав молитися за мир у світі, особливо в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, де війна щодня забирає життя й руйнує долі людей.

Говорячи про Україну, Понтифік наголосив, що країна й надалі зазнає безперервних атак, які залишають цивільне населення в умовах гуманітарної кризи, зокрема на тлі зимових холодів.

"Я з сумом стежу за тим, що відбувається, я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них", - сказав Папа.

Він підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів, поглиблює розкол між народами та віддаляє можливість справедливого й тривалого миру.

"Я закликаю всіх активізувати свої зусилля для припинення війни", - наголосив Лев XIV.

Окремо Папа звернувся до молоді Католицької Акції, яка перебувала на площі Святого Петра. Він подякував їм за ініціативу "Караван миру" та підкреслив важливість співпраці між людьми й спільнотами, попри відмінності.

Понтифік закликав молодь бути будівниками миру у повсякденному житті - вдома, у школі, спорті та суспільстві, нагадуючи, що зло можна перемогти лише добром, а не насильством - ані словами, ані діями.